Транспортные компании Екатеринбурга уличили в нарушении карантина

Во многих транспортных предприятиях не соблюдают противокоронавирусные меры Фото: Анна Майорова © URA.RU

В транспортных компаниях Екатеринбурга, занимающихся перевозкой грузов, накануне Нового года нашли массу нарушений, связанных с ограничительными мерами по COVID-19. Об этом URA.RU сообщили в организации «Общественная потребительской инициатива», активисты которой проверили десятки транспортных компаний в России. По жалобам общественников полиция Екатеринбурга проводит теперь проверки (см. документ).

Нарушения были выявлены в транспортных компаниях «Возовоз» и «Желдоральянс», расположенных по адресу Промышленный проезд, 2б, «Желдорэкспедиция» (Завокзальная, 19), GTD (в филиалах на ул. Черняховского, 57/К и 8 Марта, 269), «ПЭК» (филиалы на Титова, 19 и Чистопольской, 6), а также в ТК «Энергия» на ул. Восточной, 11в. В письме от УМВД Екатеринбурга в адрес общественной организации говорится, что по всем адресам полиция проведет проверки.

«Вся эта история началась с того, что граждане и сами работники транспортных компаний стали присылать нам жалобы, что в компаниях не соблюдают антикоронавирусные ограничения, — рассказал URA.RU председатель организации «Общественная потребительская инициатива Олег Павлов. — Сотрудники жаловались, что работодатель не обеспечил их масками, где-то не нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции, где-то не было дезсредств или были толпы посетителей в офисах. Мы бросили клич по по соцсетям, наши активисты стали ездить, проверять, делать фото. Далее мы обрабатываем эту информацию и направляем в правоохранительные органы».

URA.RU отправило письменные запросы во все транспортные компании, где были выявлены нарушения — ответы к моменту публикации не поступили. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу от комментариев по данной теме воздержались.

Нарушения были выявлены по нескольким адресам Фото: «Общественная потребительская инициатива»

Теперь полиция проведет по данным фактам проверки Фото: «Общественная потребительская инициатива»