В Екатеринбурге появится новая 16-метровая скульптура «Собор Архистратига Михаила». Проект утвердили на заседании комиссии по наименованиям топонимических объектов. Об этом сообщили в неофициальном telegram-канале мэрии.
«Скульптурную композицию установят на улице Архангела Михаила. Автор — Алексей Щитов, автор памятника спасателям возле Главного управления МЧС», — пишет «Екатеринбург. Главное»
Композиция будет выполнена из бронзы и размещена на гранитном постаменте. Высота скульптуры составит 15,9 метра. В центре ансамбля разместят фигуру Архистратига Михаила, а вокруг него — семь архангелов, образующих кольцо как символ бесконечности. Основанием для фигур послужит полированный шар, символизирующий зарождение мира. На отдельной конструкции из бронированного стекла разместят молитву, текст которой выполнен бронзовыми буквами.
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