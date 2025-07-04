Причина смерти мужчины неизвестна
В Екатеринбурге под окнами дома на улице Донбасская, 37 обнаружили труп мужчины. Об этом рассказали очевидцы трагедии в интернете.
«Донбасская, 37. Лежит труп. Возможно, пожилой мужчина выпрыгнул с окна», — приводит слова очевидца telegram-канал «Злой Екатеринбург». Информации о причине смерти мужчины не поступало.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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