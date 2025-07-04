04 июля 2025

Под окнами жилого дома в Екатеринбурге обнаружили труп. Фото

На улице Донбасская в Екатеринбурге заметили труп мужчины
© Служба новостей «URA.RU»
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Причина смерти мужчины неизвестна
Причина смерти мужчины неизвестна Фото:

В Екатеринбурге под окнами дома на улице Донбасская, 37 обнаружили труп мужчины. Об этом рассказали очевидцы трагедии в интернете.

«Донбасская, 37. Лежит труп. Возможно, пожилой мужчина выпрыгнул с окна», — приводит слова очевидца telegram-канал «Злой Екатеринбург». Информации о причине смерти мужчины не поступало.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Фото:

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В Екатеринбурге под окнами дома на улице Донбасская, 37 обнаружили труп мужчины. Об этом рассказали очевидцы трагедии в интернете. «Донбасская, 37. Лежит труп. Возможно, пожилой мужчина выпрыгнул с окна», — приводит слова очевидца telegram-канал «Злой Екатеринбург». Информации о причине смерти мужчины не поступало. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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