04 июля 2025

Семья Балабанова одобрила проект его памятника в Екатеринбурге

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Жена и сыновья Балабанова согласились с выбором городской комиссии
Жена и сыновья Балабанова согласились с выбором городской комиссии Фото:

Проект памятника известному режиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбурге получил одобрение его семьи. Об этом сообщил продюсер и друг режиссера Алексей Сельянов.

По словам Сельянова, родственники Балабанова — жена, а также сыновья Федор и Петр — поддержали инициативу установки монумента. «Екатеринбуржцы отнеслись очень ответственно. Провели первый тур, в ходе которого было предложено довольно много проектов памятника, потом провели второй. Мы тоже голосовали, и, в общем, наше мнение совпало с мнением городской комиссии», — рассказал Сельянов "Аргументам и фактам". 

Продюсер также отметил уникальность выбранного проекта: помимо фигуры самого Балабанова в памятнике будет представлен трамвай, который стал символом благодаря фильму «Брат». Он подчеркнул, что память о режиссере продолжает жить, и заверил, что близкие и коллеги поддержат все инициативы, связанные с его творчеством.

Идея создания памятника Балабанову обсуждается в Екатеринбурге с 2024 года. В конце мая мэрия спустя почти год определилась с эскизом памятника. Предположительно, памятник установят 18 мая 2026 года.

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Проект памятника известному режиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбурге получил одобрение его семьи. Об этом сообщил продюсер и друг режиссера Алексей Сельянов. По словам Сельянова, родственники Балабанова — жена, а также сыновья Федор и Петр — поддержали инициативу установки монумента. «Екатеринбуржцы отнеслись очень ответственно. Провели первый тур, в ходе которого было предложено довольно много проектов памятника, потом провели второй. Мы тоже голосовали, и, в общем, наше мнение совпало с мнением городской комиссии», — рассказал Сельянов "Аргументам и фактам".  Продюсер также отметил уникальность выбранного проекта: помимо фигуры самого Балабанова в памятнике будет представлен трамвай, который стал символом благодаря фильму «Брат». Он подчеркнул, что память о режиссере продолжает жить, и заверил, что близкие и коллеги поддержат все инициативы, связанные с его творчеством. Идея создания памятника Балабанову обсуждается в Екатеринбурге с 2024 года. В конце мая мэрия спустя почти год определилась с эскизом памятника. Предположительно, памятник установят 18 мая 2026 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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