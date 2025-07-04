Семья Балабанова одобрила проект его памятника в Екатеринбурге

Проект памятника известному режиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбурге получил одобрение его семьи. Об этом сообщил продюсер и друг режиссера Алексей Сельянов.
По словам Сельянова, родственники Балабанова — жена, а также сыновья Федор и Петр — поддержали инициативу установки монумента. «Екатеринбуржцы отнеслись очень ответственно. Провели первый тур, в ходе которого было предложено довольно много проектов памятника, потом провели второй. Мы тоже голосовали, и, в общем, наше мнение совпало с мнением городской комиссии», — рассказал Сельянов "Аргументам и фактам".
Продюсер также отметил уникальность выбранного проекта: помимо фигуры самого Балабанова в памятнике будет представлен трамвай, который стал символом благодаря фильму «Брат». Он подчеркнул, что память о режиссере продолжает жить, и заверил, что близкие и коллеги поддержат все инициативы, связанные с его творчеством.
Идея создания памятника Балабанову обсуждается в Екатеринбурге с 2024 года. В конце мая мэрия спустя почти год определилась с эскизом памятника. Предположительно, памятник установят 18 мая 2026 года.
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