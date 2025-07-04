Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович прилетела в Екатеринбург. Сегодня, 5 июля, она будет выступать в качестве хедлайнера на Дне города в Березовском. Об этом артистка рассказала в своих соцсетях.
Певица остановилась пятизвездочном отеле Hyatt в центре Екатеринбурга. «Я проснулась в Екатеринбурге, смотрю на потрясающий вид. Сейчас выпью кофе, проснусь, подготовлю программу к сегодняшнему концерту. Вся моя команда прилетела, все мы готовимся», — поделилась Семенович в своем telegram-канале.
Выступление артисты станет заключающей частью программы на Дне города в Березовском. После над городом прогремит праздничный салют.
В мае этого года Семенович уже прилетала в Екатеринбург. Певица провела закрытый паблик-ток, в котором поучаствовали местные блогеры, и раскрыла секреты своего похудения.
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