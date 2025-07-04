04 июля 2025

Анна Семенович выступит на Дне города под Екатеринбургом. Видео

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Певица пообещала исполнить хиты группы «Блестящие»
Певица пообещала исполнить хиты группы «Блестящие» Фото:

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович прилетела в Екатеринбург. Сегодня, 5 июля, она будет выступать в качестве хедлайнера на Дне города в Березовском. Об этом артистка рассказала в своих соцсетях.

Певица остановилась пятизвездочном отеле Hyatt в центре Екатеринбурга. «Я проснулась в Екатеринбурге, смотрю на потрясающий вид. Сейчас выпью кофе, проснусь, подготовлю программу к сегодняшнему концерту. Вся моя команда прилетела, все мы готовимся», — поделилась Семенович в своем telegram-канале.

Выступление артисты станет заключающей частью программы на Дне города в Березовском. После над городом прогремит праздничный салют.

В мае этого года Семенович уже прилетала в Екатеринбург. Певица провела закрытый паблик-ток, в котором поучаствовали местные блогеры, и раскрыла секреты своего похудения. 

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Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович прилетела в Екатеринбург. Сегодня, 5 июля, она будет выступать в качестве хедлайнера на Дне города в Березовском. Об этом артистка рассказала в своих соцсетях. Певица остановилась пятизвездочном отеле Hyatt в центре Екатеринбурга. «Я проснулась в Екатеринбурге, смотрю на потрясающий вид. Сейчас выпью кофе, проснусь, подготовлю программу к сегодняшнему концерту. Вся моя команда прилетела, все мы готовимся», — поделилась Семенович в своем telegram-канале. Выступление артисты станет заключающей частью программы на Дне города в Березовском. После над городом прогремит праздничный салют. В мае этого года Семенович уже прилетала в Екатеринбург. Певица провела закрытый паблик-ток, в котором поучаствовали местные блогеры, и раскрыла секреты своего похудения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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