Челябинский министр займет новую должность

Леонид Одер сохранит значительное влияние Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Новая должность министра спорта Челябинской области Леонида Одера, которую он займет после увольнения со своего поста, будет называться «спортивный директор Фонда поддержки спорта Челябинской области». Об этом сообщил источник URA.RU в правительстве региона.

«Фонд будет отвечать за бюджетное финансирование профессиональных спортивных организаций региона. Роль спортивного директора, соответственно, очень велика. Он по сути, связующее звено между чиновниками и спортсменами, зачастую очень далекими от взаимопонимания. Одер в этом плане с его опытом будет на своем месте», — пояснил URA.RU собеседник. Одер не ответил на звонок корреспондента агентства.

Фонда поддержки спорта Челябинской области — некоммерческая организация (НКО), которая станет оператором средств, сейчас направляемым клубам через областные программы. Помимо этого, фонд будет контролировать также использование командами спонсорских и партнерских денег, но это уже на усмотрение клубов. Возглавит организацию 42-летний Пятрас Данилявичус, знакомый с губернатором Текслером по работе в Норильске. Сейчас Данилявичус является заместителем гендиректора ОТВ Олега Гербера. По его словам, эту должность он намерен оставить за собой.

Об отставке Одера глава региона сообщил 24 декабря. Также покинут свои посты министр строительства региона Виктор Тупикин и первый замминистра транспорта Александр Филиппов. При этом двум последним новые должности не предложены.