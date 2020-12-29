Тиньков раскрыл причину срыва сделки с «Яндексом»

Олег Тиньков не сошелся с «Яндексом» в сумме сделки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сделка с «Яндексом» о продаже банка «Тинькофф» сорвалась из-за того, что IT-компания предложила на 200 миллионов долларов меньше, чем просил владелец финансовой организации. Об этом журналистам рассказал сам Олег Тиньков.

«Все сделки разваливаются по одной причине — мало денег. То есть, мы не договорились, разница в разбеге была 200 миллионов долларов. Если бы они заплатили на 200 миллионов больше. Я бы на их месте заплатил», — заявил основатель банка в интервью телеканалу «Дождь».

Бизнесмен отметил, что переговоры о сделке начались, когда он лежал «в трансплантационной комнате в июле», был на сильных иммуносупрессантах. Спустя три месяца, Тиньков вышел из переговоров. «Я устал и в какой момент сказал: все, я больше не хочу, спасибо, мне не нужно. Не договорились из-за денег, все просто», — добавил он.

Ранее Олег Тиньков по-другому объяснял срыв сделки. В октябре в письме сотрудникам банка он заявил, что «Тинькофф» прекратил работу по сделке с «Яндексом», так как изначальное соглашение о слиянии переросло в вопрос продажи банка IT-компании.