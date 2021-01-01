Мясников раскрыл, кому нужен коллективный иммунитет к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусу необходим людям, которые не получили вакцину от инфекции. Об этом заявил доктор Александр Мясников.
«Коллективный иммунитет нужен не вакцинированным. А тем, кто не смог или не захотел получить вакцину. Аллергики, лица с медотводом, отказники. Создается прослойка вакцинированных людей, где вирус „завязнет“ и не будет передаваться и поражать вышеупомянутые категории незащищенных людей», — написал врач в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что те, кто сделал прививку от COVID-19, получили «защиту по выработке антител».
Мясников добавил, что вакцина необходима пожилым, медикам, социальным работникам и людям с хроническими болезнями. По словам врача, коллективный иммунитет — стратегическая задача, а персональный — текущая.
Ранее вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что массовая вакцинация в России будет необходима только в середине 2021 года, пишет
Подписывайтесь на URA.RU в