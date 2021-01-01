Мясников раскрыл, кому нужен коллективный иммунитет к COVID-19

Людям с прививкой не нужен коллективный иммунитет, считает Мясников Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусу необходим людям, которые не получили вакцину от инфекции. Об этом заявил доктор Александр Мясников.

«Коллективный иммунитет нужен не вакцинированным. А тем, кто не смог или не захотел получить вакцину. Аллергики, лица с медотводом, отказники. Создается прослойка вакцинированных людей, где вирус „завязнет“ и не будет передаваться и поражать вышеупомянутые категории незащищенных людей», — написал врач в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что те, кто сделал прививку от COVID-19, получили «защиту по выработке антител».

Мясников добавил, что вакцина необходима пожилым, медикам, социальным работникам и людям с хроническими болезнями. По словам врача, коллективный иммунитет — стратегическая задача, а персональный — текущая.

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