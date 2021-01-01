Мясников раскрыл, кому нужен коллективный иммунитет к COVID-19

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Александр Мясников. Москва
Людям с прививкой не нужен коллективный иммунитет, считает Мясников Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусу необходим людям, которые не получили вакцину от инфекции. Об этом заявил доктор Александр Мясников.

«Коллективный иммунитет нужен не вакцинированным. А тем, кто не смог или не захотел получить вакцину. Аллергики, лица с медотводом, отказники. Создается прослойка вакцинированных людей, где вирус „завязнет“ и не будет передаваться и поражать вышеупомянутые категории незащищенных людей», — написал врач в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что те, кто сделал прививку от COVID-19, получили «защиту по выработке антител».

Мясников добавил, что вакцина необходима пожилым, медикам, социальным работникам и людям с хроническими болезнями. По словам врача, коллективный иммунитет — стратегическая задача, а персональный — текущая.

Ранее вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что массовая вакцинация в России будет необходима только в середине 2021 года, пишет Life. А врачи в США считают, что для группового иммунитета сделать прививку от коронавируса должно 85% населения в мире. В Минздраве России утверждают, что страна вернется к «доковидной» жизни не раньше осени 2021 года, пишет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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