Чемпионат мира по волейболу 2022 года должен пройти с 26 августа по 11 сентября в России Фото: Анна Майорова © URA.RU

Из-за санкций Спортивного арбитражного суда по допинговому скандалу матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года могут не состояться в Екатеринбурге. При этом Свердловская область продолжает готовиться к организации соревнования. Об этом сообщил свердловский губернатор Евгений Куйвашев во время пресс-конференции.

«Огорчило решение CAS. Решения, которые были приняты до суда, они обязательны к исполнению, в том числе по чемпионату мира по волейболу в 2022 году. Мы продолжаем готовиться. Мы планировали [матчи чемпионата мира по волейболу] в ДИВСе. Дворец готовится, осуществляется модернизация и ремонт. Все будет готово к проведению крупных международных мероприятий. Они будут проведены тогда, когда будет позволять санитарно-эпидемиологическая ситуация», — уточнил глава региона.

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт в беседе с URA.RU уточнил, что вердикт CAS не означает автоматической отмены турнира. «Подписаны необходимые документы, связанные с проведением Международной федерацией волейбола Чемпионата мира по волейболу в 2022 году в десяти городах России, в том числе и в городе Екатеринбурге. Уверен, что по данному вопросу будут пояснения от Международной федерации волейбола», — сказал он.

В российской федерации волейбола URA.RU уточнили, что оргкомитет турнира находится в постоянной связи с FIVB по этому вопросу. «FIVB необходимо получить разъяснения по некоторым пунктам вердикта CAS, чтобы принять более обоснованное решение по будущим мероприятиям, в том числе Чемпионату мира в России. Все комментарии возможны после детального изучения полного решения CAS», — объяснили там.

Исполком WADA (Всемирное антидопинговое агентство) настаивал на том, чтобы отстранить РФ от крупных международных соревнований, включая Олимпиады, на четыре года, передает « Утро.ру ». Соответствующее решение было принято в декабре 2019 года. Поводом для этого послужила серия допинг-скандалов в российском спорте, пишет агентство Nation News.

Чемпионат мира по волейболу 2022 года должен пройти с 26 августа по 11 сентября в России. Одним из 10 городов-организаторов является Екатеринбург.