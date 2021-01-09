В России начали контролировать денежные переводы более 600 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Нефтяные фьючерсы Brent уверенно растут ожидании прихода к власти в США нового президента Джо Байдена. Они торгуются по 56,36 (+0,7%) доллара за баррель. WTI также прибавляет в цене — 52,73 (+0,9%) доллара за баррель.

Благодаря увеличению цены на нефть укрепился и доллар. По окончании торгов 8 января стоимость валюты составила 73,88 рубля. Медленно прибавляет в цене и евро, его стоимость сейчас — 90,79 рубля.

Ситуация в России

В России вступил в силу закон, согласно которому власти будут контролировать денежные переводы граждан. Это коснется всех операций на сумму от 600 тысяч рублей. Также под контроль попадут почтовые переводы от 100 тысяч. Информация об операциях будут передаваться в Росфинмониторинг.

Для автомобилистов в России с 9 января начали действовать новые штрафы. От 1500 до 5000 рублей придется отдать за неоплату проезда по платным дорогам. Штраф аннулируется, если заплатить за проезд. Однако оплата штрафа не освобождает от погашения долга.

Премьер-министр России Михаил Мишустин увеличил россиянам прожиточный минимум на 2021 год. Он составил 11 653 рубля вместо 9 311 рублей в 2020-м. При этом, для пенсионеров минимум оказался ниже — 10 022 рубля.

Выяснилось, куда предпочитают вкладывать деньги российские частные инвесторы. Больше всего они отдали на облигации федерального займа и еврооблигации больших компаний из России. Облигации составляют в среднем 68% инвестиционного портфеля каждого вкладчика, сообщает Райффайзенбанк.

Ситуация в мире

Акции Twitter обвалились из-за блокировки американского президента Дональда Трампа. После того, как соцсеть навсегда заблокировала аккаунт Трампа, цены на ее акции рухнули сразу на 3,77% за день. Теперь цена одной акции — 49,54 доллара.

Мнения экспертов

Лучшей альтернативой банковским вкладам в 2021 будет паевой инвестиционный счет (ПИФ), заявил управляющий активами компании БКС Андрей Русецкий. Причина тому — обложение налогом в 13% вкладов, доход по которым больше 42,5 тысяч рублей. Доход от ПИФ таким налогом не облагается.

Из-за новогодних выходных Россия потеряла триллионы рублей, считает экономист Игорь Николаев. Чтобы этого избежать в будущем, нужно отменить длинные праздничные выходные. Однако сейчас для этого не лучшее время: в кризис россияне могут воспринять эту новость негативно.