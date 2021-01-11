11 января 2021

Минстрой РФ предложил строить детсады и школы в одном стиле

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Визит Главы Сургутского района Андрея Трубецкого в деревню Высокий Мыс. Сургут , строительство школы, стройка
Больницы, детсады и школы Минстрой РФ предлагает строить по типовым проектам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Строящиеся за счет бюджета здания должны быть выполнены по типовым проектам. Соответствующие поправки в Градостроительный Кодекс предложил российскому правительству Минстрой РФ.

«Типовая проектная документация будет разрабатываться для строительства объектов капитального строительства возводимых за счет или с привлечением средств бюджета, юрлиц, созданных РФ, субъектами РФ, муниципальными образованиями», — пишет газета «Известия». Речь идет о школах, детских садах, библиотеках, больницах и других объектах, уточняет издание.

Это нужно для того, чтобы строить здания для гос.учреждений вовремя и укладываться в выделенный бюджет, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов. По информации издания поддержать инициативу Минстроя готовы все фракции российского парламента. Поправки могут рассмотреть на весенней сессии Госдумы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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