Минстрой РФ предложил строить детсады и школы в одном стиле

Строящиеся за счет бюджета здания должны быть выполнены по типовым проектам. Соответствующие поправки в Градостроительный Кодекс предложил российскому правительству Минстрой РФ.
«Типовая проектная документация будет разрабатываться для строительства объектов капитального строительства возводимых за счет или с привлечением средств бюджета, юрлиц, созданных РФ, субъектами РФ, муниципальными образованиями», — пишет газета «Известия». Речь идет о школах, детских садах, библиотеках, больницах и других объектах, уточняет издание.
Это нужно для того, чтобы строить здания для гос.учреждений вовремя и укладываться в выделенный бюджет, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов. По информации издания поддержать инициативу Минстроя готовы все фракции российского парламента. Поправки могут рассмотреть на весенней сессии Госдумы.
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