Речь идет о сотнях тысяч долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Доходы Среднеуральского женского монастыря, находящегося под властью опального экс-схиигумена Сергия (Николая Романова), могли достигать 200 млн рублей в год. Такой вывод можно сделать исходя из суммы взносов в казну Екатеринбургской епархии — их размер назвал адвокат старца Павел Бабиков.

«Несколько лет назад монастырь подарил нынешнему митрополиту Евгению (Кульбергу) Toyota Camry», — заявил URA.RU адвокат Бабиков. Также, по его словам, на которые ссылается «Коммерсантъ», монастырь ежегодно отдавал в казну Екатеринбургской епархии 20 млн рублей.

Как сообщил агентству источник в кругах священников, обычно епархиальный взнос — около 10% от доходов монастыря или прихода. Исходя из этого доходы Среднеуральского монастыря можно оценить в 200 млн рублей в год.

В Екатеринбургской епархии заявили, что считают информацию миллионах, переданных монастырем Сергия епархии, «черным пиаром». В религиозном ведомстве пояснили, что перечисления от монастырей в епархию — это обычная практика, но при этом епархии приходилось нести расходы по содержанию обители. «Что до судьбы „Тойоты Камри“, переданной епархии в 2017 году, этим автомобилем владеет семья православного священника, отца 9 детей, — сообщили в епархии. — Машина передана в момент трудной жизненной ситуации».

Николая Романова (отца Сергия) задержали в декабре 2020 года в Среднеуральском женском монастыре за склонение несовершеннолетних к суициду. Этому предшествовал штурм обители силовиками, Сергий был вывезен в Москву спецбортом, заключен под стражу на два месяца и помещен в «карантинное» СИЗО №7, позже — в «Матросскую тишину». По мнению адвоката, причиной уголовного преследования старца стал религиозный и экономический конфликт с епархией после того, как Сергий отказался применять коронавирусные ограничения на службах в своем монастыре, так как они, по его мнению, противоречат церковных канонам.