Екатеринбургская епархия осталась без денег

Владыке Евгению Кульбергу предстоит выстраивать заново всю финансовую систему Фото: Анна Майорова © URA.RU

Передача власти от владыки Кирилла (Наконечного) владыке Евгению (Кульбергу) состоялась на фоне почти нулевых доходов Екатеринбургской епархии. Ее бухгалтерия ощутила удар коронавируса и раскольничества отца Сергия. Как складывается епархиальный бюджет, сколько официально стоит церковный «бизнес» и почему новому митрополиту важно вернуть под свою власть мятежный монастырь отца Сергия — в материале URA.RU.

Финансовое положение Екатеринбургской епархии, которую возглавил новый митрополит Екатеринбургский Евгений (Кульберг), оказалось плачевным. «Владыка Кирилл (Наконечный), прощаясь с Екатеринбургом, сетовал, что по итогам ноября 2020 года епархиальные доходы впервые оказались равны нулю», — сообщил знакомый с митрополитом свердловский чиновник. По словам священников, виноваты в этой ситуации коронавирус и отец Сергий.

Крупные приходы могут выживать, за счет благодетелей. Труднее всего — маленьким приходам. Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Из-за коронавируса многим приходам стало очень трудно, подчас непосильно выплачивать рекомендованный епархиальный взнос, — рассказал настоятель одного из екатеринбургских приходов. — Мы едва сводим концы с концами». По его оценкам, из-за COVID доходы упали как минимум в 3-4 раза. После того, как Патриарх разрешил верующим молиться дома из-за опасности коронавируса, многие прихожане приняли это за правило и не вернулись в храмы.

По мнению другого священника, особенно разнится ситуация между городскими и сельскими приходами. «Если это крупный городской храм, а среди прихожан есть крупные благодетели, руководители из таких организаций, как УГМК, «Таганский ряд» и др., то таким приходам живется легче. Но и взносы у него серьезные — по 100 тысяч рублей и более, — рассказал священник. — Самые крупные храмы Екатеринбурга платят по 500 тысяч в месяц». Сельским батюшкам, которых малочисленная паства даже не может прокормить, могут назначить символический взнос в 1000 рублей».

Вторая составляющая епархиального бюджета — монастырские взносы. Наиболее внушительные отчисления производят крупные монастыри — например, Свято-Николаевский в Верхотурье и Ганина Яма, куда направляется большой поток туристов и паломников, Ново-Тихвинский женский монастырь, чьи иконы, созданные в их мастерских, продают за рубеж. В их ряду Среднеуральский монастырь, построенный Сергием Романовым, занимал важнейшее место.

«От „Спорительницы хлебов“ ежемесячно приходили миллионные отчисления — ни в одном сверхпроцветающем приходе никогда не было столько денег», — знает источник в епархии.

По мнению многих представителей духовенства, важнейшей причиной конфликта между отцом Сергием и епархией была экономическая: когда все «сосали лапу» в разгар коронавируса, он наплевал на ограничения и продолжал зазывать паству в свой монастырь, по-прежнему собирая деньги с прихожан и спонсоров. А когда конфликт разгорелся и взносы от «Спорительницы хлебов» перестали поступать, это очень больно ударило по бюджету епархии.

Также источниками доходов в епархиальный бюджет являются выкуп продукции (свечи, иконы, книги, ювелирные изделия) на централизованном складе епархии (она затем продается с наценкой в 30%) и работа со спонсорами, причем, она должна согласовываться с епархией. «Скажем, мы не можем обратиться напрямую к крупным благодетелям — тому же Игорю Алтушкину, — рассказывает батюшка. — Те священники, кто это делал без согласования с епархией, были потом за это наказаны».

По словам собеседников URA.RU в среде духовенства, по такому же принципу построены и финансовые отношения между епархией и Патриархией: епархии обязаны выкупать религиозную продукцию на складе Патриархии и отправлять ежемесячные взносы в Москву.

«При Викентии этот взнос составлял полмиллиона рублей в месяц, сейчас, я думаю, в разы больше», — говорит екатеринбургский священник.

При владыке Кирилле всеми финансовыми вопросами занимался главный бухгалтер, племянник Кирилла Алексей Наконечный, полностью контролируя получение взносов с приходов и монастырей, поставку продукции с епархиального склада храмам и работу приходов и епархии в целом с крупными спонсорами. Как ранее сообщало URA.RU, Алексей Наконечный покинул Екатеринбург и уехал в Казань вслед за митрополитом Кириллом (Наконечным), назначенным главой Татарстанской епархии. Теперь митрополиту Евгению предстоит выстроить заново всю финансовую систему Екатеринбургской епархии, взяв под контроль все денежные потоки. И здесь одна из важнейших задач — вернуть под управление епархии Среднеуральский монастырь.

Секретарь епархиального Совета Екатеринбургской епархии отец Вениамин (Райников) заявил агентству, что не может комментировать вопрос финансов епархии, так как это не его тема. URA.RU направило запрос в пресс-службу епархии — ответ к моменту публикации не поступил. Согласно данных справочной системы СБИС, активы Екатеринбургской епархии оцениваются сегодня в 1,4 млрд рублей.

Справочные системы оценивают стоимость активов Екатеринбургской епархии в 1,4 млрд рублей Скриншот: с сайта online.sbis.ru