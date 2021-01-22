Число заражений коронавирусом за сутки в России стабильно падает

Число умерших от коронавируса за сутки достигло 559 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России за минувшие сутки выявлен 20 921 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России зарегистрирован 20 921 новый случай коронавируса в 85 регионах», — сообщили в оперштабе. За сутки от COVID-19 умерли 559 человек.

Санкт-Петербург, сменивший Москву в лидерах по количеству новых заражений коронавирусом, продолжает оставаться на первой строчке. За сутки в северной столице диагностировано 3056 случаев COVID-19. В Москве коронавирусом заразились 2668 человек. На третьем месте по числу зараженных остается Московская область (+1121).

В регионах УрФО также сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка. В Свердловской области за сутки COVID-19 подтвердился у 390 человек. В Пермском крае коронавирусную инфекцию обнаружили у 294 человек, в Челябинской области коронавирусом заразился 291 житель. В ХМАО заболели 218 человек, в Тюменской области — 160, в Курганской — 100. Меньше всего новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в ЯНАО — 95.

Всего за время пандемии COVID-19 был выявлен у 3 698 273 россиян. Жертвами инфекции стал 68 971 человек. Днем ранее Санкт-Петербург сменил Москву в лидерах по числу новых больных. В тот день было выявлено 21 513 новых случаев коронавируса, жертвами инфекции стало 580 человек, вылечились 27 318 человек, пишет портал argumenti.ru.