В Перми продают помещение магазина, закрывшегося из-за санкций

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Владельцы бизнеса объяснили это ухудшением ситуации в розничной торговле
Владельцы бизнеса объяснили это ухудшением ситуации в розничной торговле Фото:

В Перми продается помещение бывшего магазина «Спортмода» по улице Революции, 24. Общая площадь помещений — 253 квадратных метра. Объект оценили в 59 млн рублей.

«Актив находится на первой линии ЖК „Новый центр“. Помещения оборудованы системой кондиционирования, вентиляции, видеонаблюдения. Интерьер разработан c дизайнером и подойдет любой вид деятельности», — сказано на сайте бесплатных объявлений.

О закрытии магазина стало известно в апреле 2025 года. Владельцы бизнеса объяснили это ухудшением ситуации в розничной торговле из-за санкций, сложностями с банковскими транзакциями и проблемами с логистикой.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми закрывается старейший кондитерский магазин «Камский», проработавший 30 лет. Помещение магазина в скором времени перейдет новому арендатору.

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В Перми продается помещение бывшего магазина «Спортмода» по улице Революции, 24. Общая площадь помещений — 253 квадратных метра. Объект оценили в 59 млн рублей. «Актив находится на первой линии ЖК „Новый центр“. Помещения оборудованы системой кондиционирования, вентиляции, видеонаблюдения. Интерьер разработан c дизайнером и подойдет любой вид деятельности», — сказано на сайте бесплатных объявлений. О закрытии магазина стало известно в апреле 2025 года. Владельцы бизнеса объяснили это ухудшением ситуации в розничной торговле из-за санкций, сложностями с банковскими транзакциями и проблемами с логистикой. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми закрывается старейший кондитерский магазин «Камский», проработавший 30 лет. Помещение магазина в скором времени перейдет новому арендатору.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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