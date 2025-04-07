В Перми продают помещение магазина, закрывшегося из-за санкций

В Перми продается помещение бывшего магазина «Спортмода» по улице Революции, 24. Общая площадь помещений — 253 квадратных метра. Объект оценили в 59 млн рублей.
«Актив находится на первой линии ЖК „Новый центр“. Помещения оборудованы системой кондиционирования, вентиляции, видеонаблюдения. Интерьер разработан c дизайнером и подойдет любой вид деятельности», — сказано на сайте бесплатных объявлений.
О закрытии магазина стало известно в апреле 2025 года. Владельцы бизнеса объяснили это ухудшением ситуации в розничной торговле из-за санкций, сложностями с банковскими транзакциями и проблемами с логистикой.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми закрывается старейший кондитерский магазин «Камский», проработавший 30 лет. Помещение магазина в скором времени перейдет новому арендатору.
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