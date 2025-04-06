Стало известно, сколько денег пермяки задолжали банкам

Пермский край занял 21 место в рейтинге регионов по доле просроченной задолженности населения перед банками. В среднем пермяки должны банкам по 490 тысяч рублей. Такие данные содержатся в исследовании РИА «Новости».
«На 1 марта 2025 года доля просроченной задолженности жителей Пермского края перед банками достигла 3,72%. Пермяки должны банкам по 490 тысяч рублей на каждого экономически активного жителя», — сообщается в исследовании. Годом ранее средний пермяк был должен банкам 474 тысячи рублей.
В рейтинге регионов Пермский край поднялся на одну позицию и занял 21 место. Меньше всего просроченной задолженности у жителей Севастополя и Крыма. Больше всего — в Ингушетии и Чечне.
Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край занял 35 место в рейтинге российских регионов по качеству жизни в 2024 году. Такие данные содержатся в исследовании РИА «Новости». Таким образом, Прикамье улучшило свои показатели по сравнению с 2023 годом на три пункта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!