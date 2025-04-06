06 апреля 2025

Стало известно, сколько денег пермяки задолжали банкам

Просроченная задолженность жителей Пермского края равна 490 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский край занял 21 место в стране среди регионов по просроченной задолженности
Пермский край занял 21 место в стране среди регионов по просроченной задолженности Фото:

Пермский край занял 21 место в рейтинге регионов по доле просроченной задолженности населения перед банками. В среднем пермяки должны банкам по 490 тысяч рублей. Такие данные содержатся в исследовании РИА «Новости».

«На 1 марта 2025 года доля просроченной задолженности жителей Пермского края перед банками достигла 3,72%. Пермяки должны банкам по 490 тысяч рублей на каждого экономически активного жителя», — сообщается в исследовании. Годом ранее средний пермяк был должен банкам 474 тысячи рублей.

В рейтинге регионов Пермский край поднялся на одну позицию и занял 21 место. Меньше всего просроченной задолженности у жителей Севастополя и Крыма. Больше всего — в Ингушетии и Чечне.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край занял 35 место в рейтинге российских регионов по качеству жизни в 2024 году. Такие данные содержатся в исследовании РИА «Новости». Таким образом, Прикамье улучшило свои показатели по сравнению с 2023 годом на три пункта.

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Пермский край занял 21 место в рейтинге регионов по доле просроченной задолженности населения перед банками. В среднем пермяки должны банкам по 490 тысяч рублей. Такие данные содержатся в исследовании РИА «Новости». «На 1 марта 2025 года доля просроченной задолженности жителей Пермского края перед банками достигла 3,72%. Пермяки должны банкам по 490 тысяч рублей на каждого экономически активного жителя», — сообщается в исследовании. Годом ранее средний пермяк был должен банкам 474 тысячи рублей. В рейтинге регионов Пермский край поднялся на одну позицию и занял 21 место. Меньше всего просроченной задолженности у жителей Севастополя и Крыма. Больше всего — в Ингушетии и Чечне. Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край занял 35 место в рейтинге российских регионов по качеству жизни в 2024 году. Такие данные содержатся в исследовании РИА «Новости». Таким образом, Прикамье улучшило свои показатели по сравнению с 2023 годом на три пункта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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