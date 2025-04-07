Пермский владелец «Волгонефти-212» не согласился с размером выплаты спасателям

Требование ФГБУ «Морспасслужба» о взыскании 314,5 млн рублей с владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров является необоснованным. На этом настаивают представители пермского ООО «Каматрансойл». В заявленную сумму включены затраты спасателей, понесенные с 15 декабря прошлого года по 28 февраля 2025-го.
«Морспасслужба включила в расчеты несколько позиций, не подлежащих возмещению. Истец учел в затратах на уборку акватории суммы НДС, уплаченные службой, а также общехозяйственные, накладные и прочие расходы», — цитирует пермскую компанию «Коммерсант-Прикамье». По данным СМИ, второй ответчик (ООО «Волгатранснефть») считает, что спасательная служба еще не доказала целесообразность собственных расходов в обозначенный период.
Ранее была названа итоговая сумма ущерба, нанесенного экосистеме Черного и Азовского морей. Росприроднадзор предъявил иск на 84,9 млрд рублей. Из них в отношении «Волгонефть-212» (ООО «Кама Шиппинг») — свыше 49,4 млрд.
ЧП с двумя затонувшими в Керченском проливе танкерами произошло в середине декабря. В результате погиб один моряк, 13 членов экипажа удалось спасти. В воду попало порядка 2,5 тысячи тонн нефтепродуктов.
«Кама Шиппинг» выступает эксплуатантом судна, а «Каматрансоил» — собственником. Ранее проверка показала, что сотрудникам на производстве не выплачивали зарплату. В Перми в марте эксплуатанта «Волгонефти-212» оштрафовали за зимнее плавание в море.
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