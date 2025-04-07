Пермяк требовал от федеральных чиновников 1 млн рублей за отсидку в СИЗО

Житель Пермского края потребовал 1 млн рублей от Минфина РФ за незаконное уголовное преследование. Он объяснил, что почти полгода провел в следственном изоляторе (СИЗО) по обвинению в попытке сбыта наркотиков в значительном размере (ч.3 ст.30, ст. 228.1 УК РФ). Гражданский иск пермяка рассмотрен Губахинским городским судом.
«Исковые требования мотивированы тем, что истец с 1 июня по 17 декабря 2023 года незаконно находился под стражей по уголовным делам в том числе, предусмотренных ч.3 ст.30 п. „б“ ч.3 ст. 228.1 УК РФ. Уголовные дела прекращены за отсутствием в его деянии состава преступления», — сообщали URA.RU в Губахинском горсуде.
Помимо этого, истец требовал принести ему «официальные извинения от имени государства» за незаконное уголовное преследование. Он пояснил, что за время нахождения под стражей у него «сильно ухудшилось состояние здоровья», проведены «две сложнейшие операции».
Как оказалось, мужчина был оправдан Центральным районным судом города Сочи. Однако вопрос о признании права на его реабилитацию «еще не разрешен в установленном законом порядке». Таким образом суд в Губахе, рассмотрев иск пермяка, отклонил его, как и требование о принесении официальных извинений прокурором.
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