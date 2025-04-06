В пермской пекарне, где отравились люди, нашли нарушения трудового законодательства

В одной из точек сети пекарен «Хлебница» в Перми нашли нарушения трудового законодательства. Работник кухни не был обеспечен средствами индивидуальной защиты.
«Сотрудник работает в пекарне на улице Ленина, 9. Информация о выявленных нарушениях направлена в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования», — сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае в telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало об общей сумме требований пермяков, пострадавших после покупки готовой продукции в сети пекарен «Хлебница». Это более 6,1 млн рублей морального вреда и 560,5 тысяч рублей материального. К владелице сети Юлии Гагариной подано 25 исков.
В январе 2025 года пекарню закрыли на 80 суток из-за массового отравления. Горожане заболели в преддверии Нового года. В сырье, которое пекарня закупала у поставщиков, обнаружили возбудитель сальмонеллеза.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!