06 апреля 2025

В пермской пекарне, где отравились люди, нашли нарушения трудового законодательства

В пермской пекарне, где отравились люди, нашли нарушения трудовых прав
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник не был обеспечен перчатками
Сотрудник не был обеспечен перчатками Фото:

В одной из точек сети пекарен «Хлебница» в Перми нашли нарушения трудового законодательства. Работник кухни не был обеспечен средствами индивидуальной защиты. 

«Сотрудник работает в пекарне на улице Ленина, 9. Информация о выявленных нарушениях направлена в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования», — сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае в telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало об общей сумме требований пермяков, пострадавших после покупки готовой продукции в сети пекарен «Хлебница». Это более 6,1 млн рублей морального вреда и 560,5 тысяч рублей материального. К владелице сети Юлии Гагариной подано 25 исков. 

В январе 2025 года пекарню закрыли на 80 суток из-за массового отравления. Горожане заболели в преддверии Нового года. В сырье, которое пекарня закупала у поставщиков, обнаружили возбудитель сальмонеллеза.

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В одной из точек сети пекарен «Хлебница» в Перми нашли нарушения трудового законодательства. Работник кухни не был обеспечен средствами индивидуальной защиты.  «Сотрудник работает в пекарне на улице Ленина, 9. Информация о выявленных нарушениях направлена в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования», — сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае в telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало об общей сумме требований пермяков, пострадавших после покупки готовой продукции в сети пекарен «Хлебница». Это более 6,1 млн рублей морального вреда и 560,5 тысяч рублей материального. К владелице сети Юлии Гагариной подано 25 исков.  В январе 2025 года пекарню закрыли на 80 суток из-за массового отравления. Горожане заболели в преддверии Нового года. В сырье, которое пекарня закупала у поставщиков, обнаружили возбудитель сальмонеллеза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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