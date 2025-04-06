В Пермском крае нашли погибшим бывшего пастора «Нового завета»

В деревне Петровка Пермского округа Пермского края в одном из бараков обнаружено тело Николая Шаврина. Мужчина ранее занимал должность пастора в церкви «Новый завет». Незадолго до этого на его личной странице в соцсети появилось сообщение, похожее на предсмертную записку.
«Узнав о странном сообщении на странице сына в соцсетях, я немедленно отправилась к нему домой, где и обнаружила его без признаков жизни. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть», — цитирует портал Properm.ru мать погибшего пастора Светлану Шаврину.
По данным издания, следственные органы Пермского округа в проводят проверку для установления всех обстоятельств, которые привели к гибели бывшего пастора. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье о доведении до самоубийства.
Церковь «Новый завет» долгие годы находится в ДК имени Ленина в Мотовилихинском районе города. Николай Шаврин сначала посещал ее как обычный прихожанин. Затем начал проводить там детские службы. В своих соцсетях Николай Шаврин написал, что в какой-то момент почувствовал в «Новом Завете» себя ненужным.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в поселке Кусье-Александровский Пермского края состоялось прощание с девушкой, которая улетела из Перми в Дагестан и погибла там при загадочных обстоятельствах. Целью ее поездки в начале марта 2025 было знакомство с родителями своего избранника. В середине месяца ее парень позвонил родственникам и сообщил о смерти пермячки. С его слов, она достаточно длительное время умывалась утром. Когда молодой человек зашел в ванную, то обнаружил ее лежащей на полу лицом вниз. Затем скорая помощь Дагестана госпитализировала девушку в Махачкалу. Там медики констатировали клиническую смерть. Родственники настояли на проведении повторного медобследования.
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