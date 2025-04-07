Анализ рынка показал, что в Приволжье — самые низкие цены на ингредиенты для выпечки куличей. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская.
«Самые дешевые куличи, без сомнения, в Приволжском федеральном округе. Самые высокие — на Дальнем Востоке. Разница цен в 2,23 раза», — пояснила Ольга Лебединская в беседе с Life.ru. По данным эксперта, самые дорогие ингредиенты кулича (цукаты и орехи) в 2025 году стоят в пределах 900-1100 рублей за килограмм.
URA.RU уже писало, что пермских продавцов призвали соблюдать добросовестность в условиях роста спроса на продукты перед Пасхой. Производителям напомнили о недопустимости неоправданного увеличения цен на яйца, кондитерские изделия и масло. В прошлом году пермяки в среднем тратили на пасхальные празднования порядка 1500 рублей.
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