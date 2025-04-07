Компания «Пермские термы» по итогу прошлого года продемонстрировала убыток в 67,7 млн рублей. Это почти вдовое ниже показателя 2023-го, указано на портале «СПАРК-Интерфакс».
«ООО „Пермские термы“, отчет за 2024 год. Выручка — 150,7 млн рублей, (рост на 136%) чистый убыток — 67,7 млн», — написано на сайте. Годом ранее выручка предприятия составляла 63,8 млн рублей, а убыток — 133,9 млн.
ООО — это банный комплекс с 17 разновидностями саун и парных, шестью бассейнами и широким перечнем SPA-процедур. Комплекс открыли в Перми 2023 году.
Ранее URA.RU рассказывало о крупнейшем в регионе заводе по производству бетона, где резко сократилась прибыль. В АО «Пермтрансжелезобетон» показатели за год снизились более чем в три раза.
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