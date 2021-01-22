В России сменился город-лидер по числу заражений коронавирусом

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Снежный город. Тюмень, остановка, автобусная остановка, люди в масках
За сутки в России коронавирусом заболели 21 513 человека Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России за минувшие сутки лабораторно подтверждено 21 513 новых случаев заражения коронавирусом, передает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Лидером по приросту больных среди городов стал Санкт-Петербург.

«За последние сутки в России выявлено 21 513 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — сообщили в оперштабе. Жертвами инфекции стало 580 человек, вылечились 27 318 человек. Всего за период пандемии коронавирусом заразились 3 677 352 человек, из них полностью выздоровели 3 608 940 человек. Жертвами инфекции стали 68 412 человека.

Санкт-Петербург сменил Москву в лидерах по числу новых больных: за сутки в северной столице подвержено 3104 случаев инфекции. Далее идет Москва, где коронавирусом заболели 3037 человек. Тройку лидеров замыкает Московская область (+1142).

Среди регионов УрФО также сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка. В Свердловской области за сутки COVID-19 выявили у 385 человек. В Пермском крае заразились инфекцией 296 человек, чуть меньше — в Челябинской области (+294). Следом расположились ХМАО (+217), Тюменская область (+159) и Курганская (+97). Меньше всего новых заражений фиксировали в ЯНАО— 97.

Днем ранее в России был поставлен рекорд по смертности в 2021 году, пишет «Утро.ру». От инфекции скончались 612 человек. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснял, что на риск заражения и на тяжесть течения инфекции влияет качество воздуха. Поэтому медики советуют увлажнять воздух в помещениях, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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