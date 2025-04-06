Пермяки стали реже разводиться

В Пермском крае наблюдается динамика по снижению числа разводов. Так, в январе 2025 года их было зарегистрировано 715.
«За аналогичный период 2024 года была зарегистрирована одна тысяча разводов. При этом число новых браков растет. За первый месяц 2025 года свои отношения узаконили 854 пары, тогда как в январе 2024 года этот показатель составлял всего 688», — сообщает на официальном сайте Пермьстат.
Однако, согласно статистике, рождаемость в крае увеличилась незначительно. За первый месяц 2025 года на свет появилось 1793 ребенка, что на девять меньше, чем в январе 2024 года — 1802.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в 2024 году в Пермском крае естественная убыль населения составила 13 143 человека. Годом ранее показатель был ниже — 10 618 человек, свидетельствуют данные статистики.
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