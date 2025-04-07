07 апреля 2025

Команда пермского фонда сняла приключенческий сериал «Егор против нейросети»

© Служба новостей «URA.RU»
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В центре событий — 23-летний пермяк Егор Ильин вместе со своим папой Евгением
В центре событий — 23-летний пермяк Егор Ильин вместе со своим папой Евгением Фото:

В Перми сняли мини-сериал о приключениях обездвиженного юноши Егоре Ильине. Молодой человек имеет редкое генетическое заболевание — миодистрофию Дюшенна (может двигать только кистями рук). Проект получил название «Егор против нейросети», пояснили авторы.

«Совместных приключений у папы и сына хватило бы на несколько жизней. Чтобы других людей зарядить их энергией и оптимизмом, мы сняли сериал „Егор против нейросети“ <...> о неограниченных возможностях человека, который не может двигаться» — написано на сайте фонда «Дедморозим».

По сюжету, главный герой попросил у нейросети составить список развлечений на лето. Но искусственный интеллект отправила юношу развлекаться в библиотеку и торговый центр. Тогда отец и сын решили пойти наперекор ИИ и впустить в свою жизнь приключения.

По словам креативного продюсера проекта Вячеслава Варанкина, каждая серия будет представлять собой законченную историю. Всего будет выпущено шесть. Первая уже доступна в Telegram и на площадках партнеров. 

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В Перми сняли мини-сериал о приключениях обездвиженного юноши Егоре Ильине. Молодой человек имеет редкое генетическое заболевание — миодистрофию Дюшенна (может двигать только кистями рук). Проект получил название «Егор против нейросети», пояснили авторы. «Совместных приключений у папы и сына хватило бы на несколько жизней. Чтобы других людей зарядить их энергией и оптимизмом, мы сняли сериал „Егор против нейросети“ <...> о неограниченных возможностях человека, который не может двигаться» — написано на сайте фонда «Дедморозим». По сюжету, главный герой попросил у нейросети составить список развлечений на лето. Но искусственный интеллект отправила юношу развлекаться в библиотеку и торговый центр. Тогда отец и сын решили пойти наперекор ИИ и впустить в свою жизнь приключения. По словам креативного продюсера проекта Вячеслава Варанкина, каждая серия будет представлять собой законченную историю. Всего будет выпущено шесть. Первая уже доступна в Telegram и на площадках партнеров. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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