Команда пермского фонда сняла приключенческий сериал «Егор против нейросети»

В Перми сняли мини-сериал о приключениях обездвиженного юноши Егоре Ильине. Молодой человек имеет редкое генетическое заболевание — миодистрофию Дюшенна (может двигать только кистями рук). Проект получил название «Егор против нейросети», пояснили авторы.
«Совместных приключений у папы и сына хватило бы на несколько жизней. Чтобы других людей зарядить их энергией и оптимизмом, мы сняли сериал „Егор против нейросети“ <...> о неограниченных возможностях человека, который не может двигаться» — написано на сайте фонда «Дедморозим».
По сюжету, главный герой попросил у нейросети составить список развлечений на лето. Но искусственный интеллект отправила юношу развлекаться в библиотеку и торговый центр. Тогда отец и сын решили пойти наперекор ИИ и впустить в свою жизнь приключения.
По словам креативного продюсера проекта Вячеслава Варанкина, каждая серия будет представлять собой законченную историю. Всего будет выпущено шесть. Первая уже доступна в Telegram и на площадках партнеров.
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