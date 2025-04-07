Пермский минздрав отреагировал на обвинение в отсутствии лекарств в больнице

Больница в Гремячинске Пермского края дополнительно получила лекарственные препараты, используемые в капельницах, в том числе, раствор хлорида натрия. При этом в учреждении не зафиксировано нехватки препаратов. Об этом URA.RU сообщили в министерстве здравоохранения Прикамья. Так в ведомстве информагентству прокомментировали жалобу местной жительницы Натальи Медянкиной, которая ранее заявила об отсутствии препаратов в дневном стационаре.
«7 апреля в дневной стационар Гремячинска дополнительно направлены лекарственные препараты, с том числе раствор хлорида натрия. Дефицита лекарственных препаратов в учреждении (в том числе раствора хлорида натрия) не зафиксировано», — рассказали URA.RU в пресс-службе минздрава Пермского края. Так же в ведомстве напомнили, что, поскольку медпомощь оказывается в условиях дневного стационара и носит плановый характер, то препараты направляются в отделение «по заявке для проведения плановой терапии».
Медянкина рассказывала URA.RU о том, что в больнице Гремячинска закончились препараты, которые используются для капельниц. Женщина отмечала, что лекарства также не возможно приобрести в городских аптеках, поскольку они отсутствуют в продаже.
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