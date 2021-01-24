Автомобилистов ЯНАО предупредили о рейдах на дорогах

В ЯНАО проведут больше рейдов Фото: Илья Московец © URA.RU

Из-за роста числа погибших в ДТП — проблема, которую губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обозначил, как одну из главных в округе — сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Об этом сообщается на сайте УМВД России по ЯНАО. Даты рейдов не называются.

«Ситуация с дорожно-транспортным травматизмом на Ямале крайне тревожна, с начала года практически в два раза возросло число погибших в ДТП. Причиной гибели каждого второго участника дорожного движения является выезд на полосу встречного движения. В дни мероприятия сотрудники ГИБДД проведут масштабную работу по профилактике дорожно-транспортных происшествий. В первую очередь, это коснется тех автолюбителей, которые пренебрегают правилами на загородных автодорогах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Особое внимание инспекторы будут уделять отсутствию детских кресел, не соблюдению правил тонировки и вождению в нетрезвом виде. Это те нарушения, которые увеличивают рост аварий и влияют на тяжесть травм в ДТП. Без внимания не останутся и пешеходы, передвигающиеся по обочинам загородных трасс без светоотражающих элементов.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Дмитрий Артюхов назвал две основные проблемы округа. Помимо роста числа пострадавших и погибших в ДТП, на Ямале развита киберпреступность.