В ЯНАО родственник умершей женщины напал на врачей скорой

По словам главврача, скорая помощь до пациента доехала за 4 минуты Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ноябрьске мужчина напал на врачей скорой помощи за то, что они, якобы, долго ехали на вызов и не спасли его родственницу. Об этом сообщает главный врач городской скорой Виктор Гордиенко на своей странице в Instagram. Он отметил, что женщина скончалась до приезда врачей.

«На бригаду скорой, которая прилетела на помощь к человеку без признаков жизни, мужчина набросился с кулаками за якобы долгий доезд. Четыре минуты от станции скорой помощи до восьмого микрорайона!», — написал Виктор Гордиенко.

Гордиенко добавил, что экстремальные холода не помешали скорой работать в обычном режиме. Главврач просит жителей все проблемы решать мирным путем: «Хочется обратиться с призывом ко всем. Если есть у вас вопросы к скорой помощи — задайте их по телефону, через аккаунты, в личку. На все претензии, на все вопросы ответим», — добавил Гордиенко.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске откроют реабилитационный центр для детей-инвалидов. Жители смогут получать специализированную помощь, не выезжая за пределы региона.