Тюмень потеряет деньги из-за новой больницы в ЯНАО

В Ноябрьске в этом году завершают работы над пилотным проектом регионального реабилитационного центр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ноябрьске в этом году завершают работы над пилотным проектом регионального реабилитационного центра, из-за этого в скором времени тюменские организации потеряют своих клиентов — жителям ЯНАО не нужно будет выезжать за пределы региона, чтобы получить квалифицированную помощь. О скором открытии реабилитационного центра для детей-инвалидов в ЯНАО рассказал губернатор Дмитрий Артюхов.

«Он (региональный реабилитационный центр) будет предназначен для реабилитации ямальцев всех возрастов, в том числе и детей с разными особенностями здоровья. Например, на базе ноябрьского центра будет работать центр патологии речи, в котором смогут проходить лечение дети со всего Ямала» — говориться в сообщении пресс-службы правительства ЯНАО.

На реабилитацию для детей-инвалидов в ЯНАО выделяют сертификаты на 500 тысяч рублей. Сколько их каждый год выдается не известно. Но инсайдер рассказывает, что в одном только Салехарде в такой помощи нуждаются порядка 300 детей.

Когда конкретно заработает центр, с какими заболеваниями в нем будут работать и что нужно, чтобы попасть на лечение — неизвестно. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства округа, но ответ на момент выхода материала не поступил.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО детей-инвалидов будут лечить с помощью лошадей. В округе начали развивать иппотерапию.