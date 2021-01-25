Крупные города ЯНАО лишились прямых рейсов из Перми

Отменены рейсы из Перми в Салехард и Ноябрьск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» больше не будет летать из Перми в Ноябрьск и Салехард. В расписании пермского аэропорта сохранились только рейсы в Новый Уренгой.

Из Перми в Салехард и Ноябрьск были субсидируемые из федерального бюджета маршруты. На 2021 год авиакомпания не получила субсидии и приняла решение об отмене вылетов по этим направлениям, объяснили газете Business Class в пресс-службе пермского аэропорта.

URA.RU позвонило в пермский аэропорт, но там комментировать ситуацию отказались и посоветовали направить запрос в авиакомпанию. «ЮВТ АЭРО» на запрос корреспондента оперативно не ответила. Также агентство уточнило в правительстве ЯНАО, собираются ли они заменить рейсы и субсидировать их из окружного бюджета. На момент выхода материала в пресс-службе не ответили.

Ранее URA.RU сообщало о новых субсидируемых округом рейсах с полуострова на Юг страны. Так, регион помимо имеющихся 34 рейсов добавил еще 5. В основном они принадлежат авиакомпании Ямал, но есть и борт из Красноселькупа в Салехард — его власти отдали «Utair».