В ХМАО арестован насильник-рецидивист, напавший на ребенка

В ХМАО арестован 52-летний педофил Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Напавший на 11-летнюю девочку житель Нижневартовска был арестован. Им оказался 52-летний уголовник, отбывавший наказания за похожие преступления. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

«Установлена личность злоумышленника и место его нахождения. Им оказался 52-летний уроженец Нижневартовского района, не имеющий постоянного места жительства, который после произошедшего уехал в Тюмень», — говорят в пресс-службе СК.

В следственном комитете добавили, что ранее мужчина больше 25 лет отбывал наказания за особо тяжкие преступления, в том числе против половой неприкосновенности. За насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п.«б» ч.4 ст. 132 УК РФ), грозит лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

Ранее URA.RU писало, что нападение было записано на камеры наблюдения в подъезде. Мужчина попытался схватить ребенка, но девочка смогла вырваться и убежать.