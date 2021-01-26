Тюменские власти ослабили требования карантина

Тюменским спортсменам разрешили выезжать за пределы региона Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Тюменским спортсменам разрешили выезжать в другие субъекты России при наличии официального вызова. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Там уточнили, что соответствующие изменения были внесены в постановление правительства Тюменской области «О введении режима повышенной готовности».

«Спортсмены и сопровождающие их специалисты из состава спортивных сборных команд Тюменской области и России могут выезжать в другие регионы России и страны на основании официального вызова на мероприятие. Также это касается организации отдыха детей и их оздоровления», — указано в сообщении регионального оперативного штаба.

Ряд ограничений режима повышенной готовности будет действовать до 28 февраля включительно. Так, жители Тюменской области старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями должны находиться на самоизоляции, предприятиям общепита и банным комплексам с 23:00 до 6:00 запрещено принимать гостей в залах, в общественных местах необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.