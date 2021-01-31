В Челябинске не исключили всплеск коронавируса после митингов

Не все на митингах в Челябинске были в масках, даже при тесном общении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Незаконные акции в поддержку блогера Алексея Навального, состоявшиеся 23 января и 31 января, хотя и проходили на улице, могут повлиять на ситуацию с распространением COVID-19. Об этом на брифинге 1 февраля заявила вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, передает корреспондент URA.RU. Акции проходят во время пандемии по коронавирусу, когда массовые мероприятия запрещены.

«Мне сложно говорить об эпидемических последствиях несанкционированных акций. Все происходило, все-таки, на улице, кто-то был в масках, — отметила Гехт, отвечая на вопрос об акциях и последствиях. — Для кого-то, в любом случае, бурное выражение эмоций и общение не останется без последствий в виде ОРВИ и COVID. Но это только предположение, реальные последствия мы увидим через две недели».

В Челябинской области в не согласованной властями акции приняли участие 1,6 тысячи человек. В областном центре на улицы вышли 1,5 тысячи. По данным ГУ МВД по региону, в Челябинске задержали 127 участников, в Магнитогорске — 44 человека. Участники шествий 23 и 31 января в городах России протестовали против ареста Навального. Акции не были санкционированы властями. Заявки на проведение мероприятий организаторами не подавались. Блогера арестовали за нарушение условий испытательного срока, на котором он находился с 2015 года по делу «Ив Роше».

По данным оперативного штаба региона, на 1 февраля в области подтверждено 45 498 случаев заболевания COVID-19, из них новых- 278 случаев. За минувшие сутки скончалось 13 человек, зараженных коронавирусом. Из них семь человек скончалось непосредственно от COVID-19.