Министр науки и высшего образования Валерий Фальков прибудет в регион 5 февраля
Карантинные ограничения смягчены — в регион приедут федеральные чиновники — расследуется дело о взятке в особо крупном размере — на сотрудников мэрии Копейска завели уголовное дело. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 2 февраля — в обзоре URA.RU:
В Челябинск прибудут высокопоставленные лица
- Губернатор Алексей Текслер 2 и 3 февраля встретится с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым, а 5 февраля с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.
Карантинные меры ослаблены
- Также глава региона Алексей Текслер отменил часть оставшихся ограничений по коронавирусу. В частности, в области до 60% увеличена разрешенная наполняемость залов при проведении культурных и массовых мероприятий.
Чиновников лишили личных водителей
- В правительстве региона пересмотрели схему транспортного обслуживания. С 1 февраля только руководители ведомств будут иметь личных водителей. Их заместители теперь будут пользоваться лишь дежурными автомобилями.
Челябинский экс-депутат ГД получил крупную взятку
- Бывший депутат Госдумы, челябинец Вадим Белоусов получил взятку в размере трех млрд рублей. По версии следствия, схема ее получения связана с челябинскими предприятиями и должностными лицами.
На сотрудников мэрии Копейска завели уголовное дело
- В отношении должностных лиц мэрии Копейска возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Об этом сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по Челябинской области.
У чиновницы арестовали имущество
- Начальника управления лекарственного обеспечения региона Арину Устюгову обвиняют в коррупции. В связи с этим делом силовики провели обыски и арестовали имущество на сумму в 4,6 млн рублей. Сама чиновница признала вину в получении крупной взятки.
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