01 февраля 2021
31 января 2021

Самое актуальное в Челябинской области на 2 февраля. Губернатор ослабил карантин, в регион прибудет министр образования

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференции в ТАСС министра образования Российской Федерации Валерия Фалькова. Москва, фальков валерий
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков прибудет в регион 5 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Карантинные ограничения смягчены — в регион приедут федеральные чиновники — расследуется дело о взятке в особо крупном размере — на сотрудников мэрии Копейска завели уголовное дело. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 2 февраля — в обзоре URA.RU:

В Челябинск прибудут высокопоставленные лица

Карантинные меры ослаблены

Чиновников лишили личных водителей

  • В правительстве региона пересмотрели схему транспортного обслуживания. С 1 февраля только руководители ведомств будут иметь личных водителей. Их заместители теперь будут пользоваться лишь дежурными автомобилями.

Челябинский экс-депутат ГД получил крупную взятку

  • Бывший депутат Госдумы, челябинец Вадим Белоусов получил взятку в размере трех млрд рублей. По версии следствия, схема ее получения связана с челябинскими предприятиями и должностными лицами.

На сотрудников мэрии Копейска завели уголовное дело

У чиновницы арестовали имущество

  • Начальника управления лекарственного обеспечения региона Арину Устюгову обвиняют в коррупции. В связи с этим делом силовики провели обыски и арестовали имущество на сумму в 4,6 млн рублей. Сама чиновница признала вину в получении крупной взятки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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