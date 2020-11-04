04 ноября 2020
03 ноября 2020

В ХМАО массово открываются ковидные госпитали

© Служба новостей «URA.RU»
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Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, приемное отделение, больной, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, инфекция, защитная одежда, врач, медики, пациент, коронавирус, covid, ковид, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
Такое решение власти приняли на фоне участившихся случаев гибели от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В «Сургутской окружной клинической больнице» почти в пять раз увеличен коечный фонд для больных коронавирусом. Также открыты новые палаты для больных коронавирусом в Югорске, Советском и Советском районе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО.

«В БУ «СОКБ»» (в Сургуте — ред.), самом крупном инфекционном госпитале округа, увеличен коечный фонд со 190 коек, которые были летом, до 900. Это связано с ростом заболеваемости. Если в начале октября регистрировалось около 50 обращений в сутки, из них 20-25 пациентов госпитализировались, то сегодня фиксируется значительный ежесуточный прирост», — объясняют в депздраве, со ссылкой на слова главного врача учреждения Галины Шестаковой.

Еще один ковидный госпиталь открыт на базе инфекционного отделения БУ «Югорская городская больница», где принимаются жители Югорска, Советского и Советского района. Там могут одновременно лечиться 134 пациента. 34 койки выделены для тяжелых больных и 100 коек для «долечивания» пациентов. Перепрофилируются для лечения коронавируса и другие отделения больницы.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО зафиксирована тревожная динамика по смертности от COVID: за неделю от коронавируса умерло в 1,5 раза больше югорчан, чем за предыдущую. Также за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 199 новых случаев коронавируса в 20 муниципалитетах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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