В ХМАО массово открываются ковидные госпитали

Такое решение власти приняли на фоне участившихся случаев гибели от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В «Сургутской окружной клинической больнице» почти в пять раз увеличен коечный фонд для больных коронавирусом. Также открыты новые палаты для больных коронавирусом в Югорске, Советском и Советском районе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО.

«В БУ «СОКБ»» (в Сургуте — ред.), самом крупном инфекционном госпитале округа, увеличен коечный фонд со 190 коек, которые были летом, до 900. Это связано с ростом заболеваемости. Если в начале октября регистрировалось около 50 обращений в сутки, из них 20-25 пациентов госпитализировались, то сегодня фиксируется значительный ежесуточный прирост», — объясняют в депздраве, со ссылкой на слова главного врача учреждения Галины Шестаковой.

Еще один ковидный госпиталь открыт на базе инфекционного отделения БУ «Югорская городская больница», где принимаются жители Югорска, Советского и Советского района. Там могут одновременно лечиться 134 пациента. 34 койки выделены для тяжелых больных и 100 коек для «долечивания» пациентов. Перепрофилируются для лечения коронавируса и другие отделения больницы.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО зафиксирована тревожная динамика по смертности от COVID: за неделю от коронавируса умерло в 1,5 раза больше югорчан, чем за предыдущую. Также за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 199 новых случаев коронавируса в 20 муниципалитетах.