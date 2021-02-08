Жириновский признался, что его племянница шьет сумки

Племянница главы ЛДПР Владимира Жириновского зарабатывает шитьем сумок. Об этом политик рассказал в Twitter.
«Моя племянница шьет сумки и продает их через интернет. Если она будет плохо шить — никто не будет покупать, я приду к ней и спрошу, зачем она брак делает и меня позорит», — написал Жириновский. На таком примере глава ЛДПР показал необходимость конкуренции на рынке.
Ранее Жириновский предложил дать Нобелевскую премию создателям вакцины от коронавируса «Спутник V». При этом депутат считает, что внес свой вклад в российскую вирусологию — 15 лет назад Жириновский решил финансовые проблемы одного из вирусологических институтов РФ.
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