Панихида по Владимиру Белоглазову состоялась в екатеринбургском соборе Александра Невского Фото: Анна Майорова © URA.RU

На панихиду в память о директоре по общим вопросам УГМК Владимире Белоглазове пришли десятки свердловских VIP. Кто лично почтил память известного руководителя — в репортаже URA.RU.

На похороны ближайшего соратника, разумеется, пришел гендиректор УГМК Андрей Козицын. Присутствовал также директор по трансформации компании, сын основателя и президента УГМК Джихангир Махмудов. Губернатор Евгений Куйвашев на прощании не появился — он находится в служебной командировке в Москве. Однако в соборе Александра Невского были замечены многие члены свердловского правительства. В храме присутствовали первый замгубернатора Александр Высокинский, заместители Валерий Чайников и Павел Креков, министр природных ресурсов Алексей Кузнецов, министр спорта Леонид Рапопорт, министр здравоохранения Андрей Карлов, директор ТФОМС Валерий Шелякин. Одним из первых на церемонии появился экс-министр здравоохранения Андрей Цветков.

Законодательную власть представляли спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина и ее заместитель, глава свердловских единороссов Виктор Шептий, а также вице-спикер Михаил Клименко, депутаты Елена Чечунова, Сергей Никонов, Дмитрий Жуков. Несколько особняком держался глава «УГМК-Агро» депутат Илья Бондарев.

Представительная делегация пришла от мэрии Екатеринбурга. На панихиде появились вице-мэры Сергей Плахотин, Владимир Боликов, Алексей Бубнов, глава Ленинского района Дмитрий Ноженко. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов приехал с некоторым запозданием — сразу после заседания гордумы, на котором был официально утвержден в должности. Кроме того, проститься с усопшим пришел мэр Сысерти Дмитрий Нисковских, который, по данным источников URA.RU, является одним из претендентов на пост первого зама Орлова.

Собор Александра Невского был заполнен пришедшими попрощаться с Владимиром Белоглазовым Фото: Анна Майорова © URA.RU

Отдельно держалась группа бывших городских чиновников: экс-глава Департамента по управлению муниципальным имуществом Вадим Дударенко, бывший первый вице-мэр Алексей Кожемяко и собственно глава старой команды мэрии — «серый кардинал» Екатеринбурга Владимир Тунгусов. Ранее он появлялся на прощании с другим сотрудником УГМК Алексеем Рябцевым, несмотря на данный обет — не выходить в свет.

Предпринимательское сообщество, помимо сотрудников УГМК, представляли основатель «Сима-Ленд» Андрей Симановский, генеральный директор группы компаний «Синара» Михаил Ходоровский, экс-глава Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин, первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области Михаил Черепанов, глава «ЛСР. Недвижимость — Урал» Владимир Крицкий, экс-президент «Гильдии строителей Урала» Сергей Лекомцев, директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев, бывший глава обанкротившегося «Тагил-банка» Алексей Чеканов.

В числе пришедших попрощаться отметили бывшего главврача Свердловской областной клинической больницы №1 Феликса Бадаева и нынешнего руководителя Игоря Трофимова, зама главврача Бориса Мейлоха. Общественников представляли будущий глава Общественной палаты Екатеринбурга, ректор УрГЭУ Яков Силин, директор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург, один из основателей фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов, гонщик Сергей Карякин, политологи Сергей Мошкин и Александр Пирогов.

Как писало URA.RU, после панихиды состоялось церковное отпевание, которое провел лично митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Тело Владимира Белоглазова предали земле на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.

Директор УГМК по общим вопросам Владимир Белоглазов скончался 5 февраля в Москве на 65 году жизни. Врачи боролись за жизнь именитого управленца с конца января. Он был известен в Свердловской области не только как топ-менеджер УГМК, но и как неформальный советник главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Таким же статусом и доверием он пользовался у гендиректора УГМК Андрея Козицына. Для последнего в 1990-е и 2000-е годы он решал критически важные задачи по разделению производственного и социального комплекса УГМК в городах присутствия.

Гендиректор УГМК Андрей Козицын Фото: Анна Майорова © URA.RU

Директор по трансформации УГМК Джихангир Махмудов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-министр здравоохранения Андрей Цветков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-глава Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министр спорта Леонид Рапопорт Фото: Анна Майорова © URA.RU

Основатель «Сима-Ленда» Андрей Симановский Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Замгубернатора Павел Креков (слева) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Спикер заксобрания Людмила Бабушкина (в центре), глава фракции ЕР Елена Чечунова, вице-спикер Михаил Клименко Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава ТФОМС Валерий Шелякин Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первый замгубернатора Александр Высокинский Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU