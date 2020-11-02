Элита Свердловской области простилась с советником генерального директора «УГМК-Холдинга» Алексеем Рябцевым. Траурную панихиду посетили губернатор региона Евгений Куйвашев, гендиректор УГМК Андрей Козицын, основатель РМК Игорь Алтушкин. В зале заметили вице-губернатора Владимира Тунгусова, который не выходил в свет больше двух лет.
В условиях пандемии коронавируса организаторы церемонии прощания отказались от выступлений родных и коллег. Короткие соболезнования зачитала ведущая церемонии. К началу мероприятия в зале Театра Драмы было более 150 человек. Коллеги, друзья и знакомые подходили в течение часа, передает корреспондент URA.RU с места событий.
Одним из первых с коллегой простился гендиректор УГМК Андрей Козицын. Вскоре в зал вошел бывший вице-губернатор Владимир Тунгусов — он пришел с букетом гвоздик и принес соболезнования вдове Рябцева. После он занял место по правую сторону от гроба, но стоял отдельно от бывших коллег. Появление отставного политика особо отметили представители политического истеблишмента. По одной из версий, осенью 2018 года, когда Евгений Куйвашев отправил его в отставку, он решил не посещать массовые мероприятия с участием политической элиты и до сих пор следовал этому правилу.
Полпред президента в УрФО Николай Цуканов направил родным погибшего телеграмму. Он отметил, что Рябцев сделал много для развития города, а память о нем надолго сохранится в сердцах близких. Губернатор Евгений Куйвашев в телеграмме назвал усопшего талантливым руководителем и созидателем, который «многое сделал для развития делового климата и укрепления репутации области».
Обращение гендиректора УГМК Андрея Козицына оказалось одним из самых длинных. Он подчеркнул, что Алексей Рябцев был «человеком потрясающей жизненной энергии» и «показал себя как блестящий профессионал и умелый организатор, умеющий брать ответственность за решение задач». В ходе церемонии также зачитали телеграммы от сенатора Аркадия Чернецкого, главы Екатеринбурга Александра Высокинского и мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, зампреда заксобрания Виктора Маслакова.
Алексей Рябцев занимал посты зампредседателя правления «СКБ-Банка», был директором «Сбербанка России» в Екатеринбурге, вице-президентом банка «Траст». С 2004 года он был советником генерального директора «УГМК-Холдинга». Участвовал в проектах строительства отеля Hyatt и гимназии №212 «Екатеринбург-Париж». В последнее время Рябцев возглавлял общественный совет при городском управлении внутренних дел Екатеринбурга. Погибшего похоронят на Широкореченском кладбище.