В мэрии Сургута дали жесткую оценку избиению двух младенцев

После выписки детей из больницы чиновники Сургута будут держать ситуацию на контроле Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В администрации Сургута назвали дикостью жестокое избиение двух младенцев, в котором обвиняется родной отец одного из детей. Об этом URA.RU сообщила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетним мэрии Наталья Танева.

«Мы все возмущены, что произошло в городе Сургуте с малолетними детьми, в том числе с новорожденным полутора месяцев. Считаем это дикостью в 21 веке», — заявила чиновница. Она также добавила, что сейчас различными органами проводится проверка по факту случившегося. «Безопасность детей обеспечена, они находятся в медицинской организации», — добавила чиновница.

Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что обвиняемый вместе с сожительницей являются выходцами из Кавказа: «У него была судимость по статье 158 УК РФ — „Кража“. Она еще не погашена. Сложно объяснить чем-то мотивы жестокого обращения с детьми. Скорее всего, он так отреагировал на их капризы», — сообщил инсайдер. В пресс-службе СК по ХМАО подтвердили информацию эту информацию. На мужчину заведено уголовное дело по статье 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». «В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу», — прокомментировали в силовом ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте возбуждено уголовное дело по факту жестокого избиения детей — полуторамесячного мальчика и полуторагодовалой девочки. В качестве основной версии сразу же рассматривалось домашнее насилие.