14 февраля 2021

Свердловские единороссы назвали кандидатов на посты в заксобрании

© Служба новостей «URA.RU»
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Завтра свердловское заксобрание назовет фамилии ключевых функционеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фракция «Единой России» в свердловском заксобрании поддержала выдвижение экс-мэра Ивделя Петра Соколюка на пост председателя комитета по бюджету. Как сообщила URA.RU глава фракции Елена Чечунова, не последнюю роль при принятии решения сыграл опыт работы Соколюка в органах местного самоуправления.

«Он хорошо разбирается в вопросах формирования бюджета — занимался этим как глава города. Мы обсуждали кандидатуру заранее, поэтому решение было предсказуемым», — пояснила Чечунова, добавив, что голосование все же было альтернативным. Ранее назначение Соколюка согласовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и спикер Людмила Бабушкина.

На пост председателя регламентной комиссии рекомендован Альберт Абзалов — он многие годы был зампредом в этой комиссии. Оба поста освободились после скоропостижной кончины Владимира Терешкова, который руководил обоими подразделениями областного парламента с 2004 года. За назначение новых руководителей заксобрание проголосует на заседании 16 февраля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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