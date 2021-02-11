11 февраля 2021

Свердловский губернатор согласовал кандидата на пост в парламенте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальная церемония вступления Евгения Куйвашева в должность губернатора Свердловской области. Екатеринбург, соколюк петр
Бюджетный комитет заксобрания доверят экс-главе Ивделя Петру Соколюку Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев согласовал кандидатуру свердловского депутата Петра Соколюка на пост главы комитета областного парламента по бюджету. Как сообщил URA.RU в резиденции главы региона, кандидатура Соколюка была представлена после того, как ее одобрили в самом законодательном собрании.

«Соколюка предложила [спикер ЗС] Людмила Бабушкина. Она провела переговоры с руководителями комитетов и думских фракций, которые поддержали его кандидатуру», — рассказал собеседник агентства. Ранее Людмила Бабушкина в беседе с URA.RU подтверждала, что Петр Соколюк проходит согласование на пост, который освободился в связи со смертью Владимира Терешкова.

Сам Петр Соколюк заявил URA.RU, что с губернатором не встречался, и информации о согласовании своей кандидатуры главой региона не имеет. Вместе с тем, депутат подтвердил, что его назначение будет рассмотрено на ближайшем заседании ЗС. «Все решится 16 февраля», — сказал он. «Решение о назначении руководителей комитетов заксобрания принимают депутаты после проведения необходимых процедур внутри парламента», — прокомментировали информацию в областном департаменте информполитики.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...