В ХМАО произошла авария на нефтяном месторождении

Из-за аварии на месторождении в ХМАО возник фонтан технической воды Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Авария произошла на участке организации «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (дочерняя компания «Роснефти») в Нижневартовском районе вблизи села Охтеурье. Фонтан технической воды высотой до 10 метров удалось заснять на телефон одному из очевидцев, об этом он рассказал в социальных сетях.

«Розлив пытаются скрыть всеми доступными средствами: на фото видно попытки закрыть нефть грунтом и снегом. „Перемычку“, которую создал бульдозер, нефть уже легко преодолела. Сколько её сейчас под снегом — выяснить сложно», — сообщают авторы поста.

В администрации района утверждают, что произошел прорыв технической воды на участке высоконапорного водовода. «Силами предприятия участок, загрязненный подтоварной водой, локализован. Угроза попадания загрязняющих веществ в водные объекты и на прилегающую территорию отсутствует», — отвечают в администрации. И добавили, что работы по откачке подтоварной воды и вывозу загрязненного грунта завершатся 20 февраля.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пытались скрыть экологическую катастрофу с разливом нефти. В скандале участвует компания «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», которая пыталась скрыть последствия масштабного разлива нефти на месторождении «Пограничное».