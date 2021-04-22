Экс-чиновник из ХМАО стал главой избиркома Хабаровского края

ТИК Ханты-Мансийского района Денис Кузьменко возглавлял с 2015 года Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Главой избирательной комиссии Хабаровского края назначен Денис Кузьменко. До этого он являлся председателем территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района. О кадровом назначении сообщается на сайте избиркома Хабаровского края.

«По результатам тайного голосования председателем Избирательной комиссии Хабаровского края избран Денис Кузьменко, заместителем председателя — Наталья Щербина, секретарем — Оярс Машков», — говорится в сообщении на сайте избирательной комиссии Хабаровского края. Там также добавили, что назначение Кузьменко проходило с участием члена ЦИК Константина Мазуревского по видеоконференцсвязи из Москвы.

В избиркоме ХМАО журналисту агентства сообщили, что новый председатель ТИК Ханты-Мансийского района уже назначен. «Эту должность заняла Наталья Важенина», — прокомментировали в окружном избиркоме.

Ранее URA.RU сообщало, что весной произошли смены глав председателей территориальных избирательных комиссий сразу в трех муниципалитетах ХМАО. Помимо Ханты-Мансийского района речь идет о Березовском районе и Нижневартовске.