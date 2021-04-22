Источник: У начальника УСБ полиции ХМАО прошли обыски

Расследованием уголовного дела занимается югорский следственный комитет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У начальника управления собственной безопасности УМВД ХМАО Анатолия Будакина прошли обыски в рабочем кабинете. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Обыски проводили следователи СК из-за возбужденного уголовного дела о крышевании игорного бизнеса. Сам Будакин пока не является его фигурантом. Тем не менее, оперативно-следственный мероприятия проводятся», прокомментировал инсайдер.

Другой источник URA.RU, знакомый с ситуацией сообщил, что уголовное дело было возбуждено из-за многочисленных жалоб бывшего полицейского, который был уволен из органов по отрицательным мотивам. «Он в Нягани прижимал сеть „Гослотерей“ и даже изъял там оборудование. Управление собственной безопасности тогда занялось расследованием этой истории. Сотрудник был уволен из органов, но написал кучу жалоб на Будакина, что тот якобы крышует игорный бизнес. В следственном комитете дело возбудили по факту, но оно никак особо не движется», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе следственного комитета ХМАО отказались от комментариев на эту тему. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.