28 апреля 2021
27 апреля 2021

В ХМАО уволенный директор театра назначила себя на другой пост. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тамара Лычкатая нашла способ не уходить из сургутского музыкально-драматического театра Фото:

Экс-директор сургутского музыкально-драматического театра Тамара Лычкатая в последний день работы в этой должности сама себя назначила режиссером учреждения. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к руководству СМДТ.

«27 апреля Лычкатая издает приказ о том, чтобы принять себя в качестве режиссера второй категории в отдел главного режиссера и подписывает его. И теперь продолжает находиться в театре, что-то там репетирует. Хотя правомочность этого документа вызывает вопросы. Теперь оценку этого документа должны дать учредители театра, в том числе окружной департамент культуры», — сообщил инсайдер.

Сама Лычкатая в разговоре с URA.RU заявила, что у нее садится сотовой телефон и пообещала перезвонить. Однако на момент публикации материала этого не сделала. Директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов сказал журналисту агентства, что прокомментирует ситуацию позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что Лычкатая была уволена с поста директора сургутского музыкально-драматического театра после коррупционного скандала в учреждении. С 28 апреля руководителем СМДТ назначена Светлана Астраханцева. Но Лычкатая обещала, что найдет способ вернуться в театр.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...