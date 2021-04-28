Тамара Лычкатая нашла способ не уходить из сургутского музыкально-драматического театра Фото: аккаунт Тамары Лычкатой в Instagram

Экс-директор сургутского музыкально-драматического театра Тамара Лычкатая в последний день работы в этой должности сама себя назначила режиссером учреждения. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к руководству СМДТ.

«27 апреля Лычкатая издает приказ о том, чтобы принять себя в качестве режиссера второй категории в отдел главного режиссера и подписывает его. И теперь продолжает находиться в театре, что-то там репетирует. Хотя правомочность этого документа вызывает вопросы. Теперь оценку этого документа должны дать учредители театра, в том числе окружной департамент культуры», — сообщил инсайдер.

Сама Лычкатая в разговоре с URA.RU заявила, что у нее садится сотовой телефон и пообещала перезвонить. Однако на момент публикации материала этого не сделала. Директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов сказал журналисту агентства, что прокомментирует ситуацию позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что Лычкатая была уволена с поста директора сургутского музыкально-драматического театра после коррупционного скандала в учреждении. С 28 апреля руководителем СМДТ назначена Светлана Астраханцева. Но Лычкатая обещала, что найдет способ вернуться в театр.