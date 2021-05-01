В Екатеринбург привезли Благодатный огонь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Кольцово приземлился самолет, на котором в привезли Благодатный огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения священный огонь в столицу Урала доставил Фонд святой Екатерины — этой традиции уже несколько лет.

Святыню уже увезли в Свято-Троицкий Кафедральный собор, где идет пасхальное богослужение. Однако, уже в терминале аэровокзала отец Максим Миняйло и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев передали огонь в несколько церквей и храмов Урала, сообщили в Фонде святой Екатерины.

В предыдущие годы благодатный огонь привозили паломники напрямую из Иерусалима, но из-за пандемии коронавируса страна закрыта для посещения. Ранее митрополит Евгений объявил, что пасхальный крестный ход в Екатеринбурге не состоится из-за пандемии коронавируса. Торжества были запланированы на 2 мая. По этой же причине отменены первомайская демонстрация и шествие «Бессмертного полка» в День Победы.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU