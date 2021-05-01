01 мая 2021

Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Екатеринбург. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие благодатного огня в Екатеринбург. Екатеринбург
В Екатеринбург привезли Благодатный огонь Фото:

В аэропорту Кольцово приземлился самолет, на котором в привезли Благодатный огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения священный огонь в столицу Урала доставил Фонд святой Екатерины — этой традиции уже несколько лет.

Святыню уже увезли в Свято-Троицкий Кафедральный собор, где идет пасхальное богослужение. Однако, уже в терминале аэровокзала отец Максим Миняйло и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев передали огонь в несколько церквей и храмов Урала, сообщили в Фонде святой Екатерины.

В предыдущие годы благодатный огонь привозили паломники напрямую из Иерусалима, но из-за пандемии коронавируса страна закрыта для посещения. Ранее митрополит Евгений объявил, что пасхальный крестный ход в Екатеринбурге не состоится из-за пандемии коронавируса. Торжества были запланированы на 2 мая. По этой же причине отменены первомайская демонстрация и шествие «Бессмертного полка» в День Победы.

Прибытие благодатного огня в Екатеринбург. Екатеринбург
Фото:
Прибытие благодатного огня в Екатеринбург. Екатеринбург
Фото:
Прибытие благодатного огня в Екатеринбург. Екатеринбург
Фото:
Прибытие благодатного огня в Екатеринбург. Екатеринбург
Фото:
Прибытие благодатного огня в Екатеринбург. Екатеринбург
Фото:
Прибытие благодатного огня в Екатеринбург. Екатеринбург
Фото:
Прибытие благодатного огня в Екатеринбург. Екатеринбург
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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