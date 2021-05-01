В России придумали новый способ мошенничества из-за отключения от SWIFT Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

По информации Московской биржи, по сравнению с субботними показателями, доллар вырос на 57 копеек — до 75,21 рубля. Евро за сутки упал незначительно — на 0,07 рубля. На утро 2 мая курс составил 90,39 рубля. Нефтяные фьючерсы продолжают терять в цене. Североморская смесь марки Brent торгуется за 66,66 доллара за баррель. Падение за сутки составило 2,04%. Нефть WTI стоит 63,48 доллара за баррель — на 2,35% меньше, чем днем ранее.

Ситуация в России

Цены на бензин в России продолжат расти. В 2021 году рост составит 5-6%. Об этом предупредили в Независимом топливном союзе. Кроме того, скорректированный демпфирующий механизм на топливо не улучшит ситуацию, более того, такая мера не направлена на снижение или сдерживание цен.

В Совете Федерации поделились информацией, что некоторые россияне имеют право на две пенсии. В эту категорию входят инвалиды и участники Великой Отечественной войны, рассказала зампред комитета по социальной политике Елена Бибикова. Таким образом, выплаты будут начисляться по инвалидности и по старости. Помимо этого, двойную пенсию смогут получить силовики, заработавшие ее по выслуге лет, успевшие выработать 21 пенсионный балл и 12-летний стаж. Им помимо обычных выплат будет положена военная пенсия.

Количество россиян, работающих в майские праздники , за 11 лет выросло на 10%, составив 16%. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Сообщается также, что более трети граждан (38%) проведут праздник в кругу семьи, каждый четвертый (25%) поедет в сад или проведет время на даче. 11% респондентов планируют отправиться в гости ли принять гостей. Каждый десятый (10%) будет отмечать День Весны и Труда домашней уборкой.

Ситуация в мире

Компания NASA приостановила контракт со SpaceX на отправку астронавтов на Луну. Причиной названы тендерные протесты компаний Dynetics и Blue Origin, также претендовавших на контракт. Во время тендера бюджет программы был сокращен с 3,3 млрд долларов США до 850 млн долларов. Соответственно, под эти параметры подходила только компания предпринимателя Илона Маска.

Мнения экспертов

Российским студентам инженерных и технических специальностей нужно выплачивать стипендии не ниже 15 тысяч рублей. Такого мнения придерживается публицист и политический консультант Анатолий Вассерман. В начале мая он озвучил это предложение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и председателям Совета Федерации и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину. Вассерман убежден, что такая мера стимулирует получающих рабочие и технические профессии. Еще одна мера, предложенная публицистом, — выплаты молодым ученым за перспективные или внедренные разработки. Это остановит «утечку мозгов» из России, добавил он.

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов рассказал, что россияне могут самостоятельно накопить на пенсию. Один из вариантов — получение процентов со вкладов, аренды недвижимости, купонов с облигаций и страховой ренты. Второй способ накопления на старость — инвестиции в биржевые и паевые фонды. Индивидуальный инвестиционный счет у брокера в долгосрочной перспективе повысит эффективность инвестиций. Последним вариантом являются вложения в иностранную валюту. Однако этот способ лучше использовать вместе с другими фазами накоплений, рассказал эксперт. При этом небольшую сумму — около 50 тысяч рублей — можно вложить в ETF-фонды (Exchange Traded Fund — биржевой инвестиционный фонд), рассказал заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров. По его мнению, это позволит снизить волатильность и увеличить диверсификацию портфеля.

В России придумали новый способ мошенничества. Из-за возможного отключения от мировой межбанковской системы SWIFT, куда входят Visa и Mastercard, по телефону граждан просят продиктовать данные карты. Все эти данные якобы будут внесены в специальную базу и не будут заблокированы даже после отключения России от SWIFT. Такими данными поделилась руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.