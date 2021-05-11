Стрелков раскрыл, как Зюганов звал его в Госдуму

Экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову в 2015 году предлагали баллотироваться от КПРФ в одном из регионов РФ с последующим участием в выборах в Госдуму в 2016 году. Стрелков рассказал URA.RU, что предложение о поддержке со стороны коммунистической партии ему сделал помощник лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
«Мне предлагалось баллотироваться от КПРФ в одном из центральных российских регионов. Предложение осуществлялось с самого верха, фактически. Я его получал в приемной у Зюганова. Я отказался, естественно. Это было в 2015 году. Предложение звучало так: в этом году вы избираетесь в заксобрание при поддержке КПРФ, необязательно вступать в партию, а в следующем году — в Госдуму», — рассказал URA.RU Стрелков.
Зюганов знал о том, что в КПРФ хотят позвать Стрелкова, однако переговоры вел его помощник, уточнил экс-министр обороны ДНР. «Беседа проходила в приемной Зюганова. Он специально вышел фотографироваться со мной. Видимо, он не подразумевал вообще возможность отказа», — объяснил Стрелков.
Собеседник агентства аргументировал свой отказ тем, что не придерживается взглядов партии. «Я отказался, потому что я не коммунист по взглядам, по убеждениям. Коммунистом никогда не был, и никогда не буду», — подчеркнул Стрелков. Он добавил, что с тех пор подобных предложений не получал.
URA.RU пыталось дозвониться до лидера КПРФ Геннадия Зюганова. У него было занято. В адрес КПРФ агентство направило запрос.
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