Венедиктов объяснил стратегию Путина по Донбассу

Путин играет с Байденом, считает главный редактор Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Россия может вступить в войну с Украиной лишь для защиты своих граждан, находящихся в Донбассе. Однако, на данный момент, такой угрозы нет, и президент РФ Владимир Путин не планирует военных действий, а использует эту территорию для давления на президента США Джо Байдена. Об этом заявил главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Я думаю Путин пытается использовать ситуацию нагнетания вокруг Украины для разговора с Байденом. Это [игровая] карта. Во вчерашнем заявлении Байден сказал: „Да, я с Путиным буду разговаривать в июне. Вот видите, было много войск на границе с Украиной — сейчас стало меньше войск“. То есть Путин эту историю играет — Байден ее подхватывает. Но на нынешнем этапе для Путина нет никакой Украины, есть отношения с США и, возможно, с НАТО. Украина — это не субъект, а объект. Это не футболист, а мячик. А футболистом является Байден», — пояснил он в интервью в программе «Будем наблюдать».

Главред также отметил, что в ЛНР и ДНР живут российские граждане, которые имеют право голосовать на выборах президента РФ, так что войну на этой территории лучше не развязывать. «Сколько людей, которые сейчас под контролем руководства ДНР и ЛНР получило российский паспорт — 533 тысячи. При обострении [конфликта между странами] они могут попросить о защите. И второе: естественно, изменение баланса голосов. Понятно, что так же, как с Крымом, когда жители отдавали голоса на выборах „Единой России“ и Путину. Вот вам еще полмиллиона. А с учетом явки, скажем, в 50% — это [большой] процент [на Донбассе]», — заявил Венедиктов.

В свою очередь, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, приехавший с визитом на Украину, отметил, что американские власти попытаются оказать давление на Россию, чтобы она отказалась от участия в конфликте в Донбассе. Также представитель США считает, что Украина может стать более процветающей и демократической.