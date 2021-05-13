Дачники в Ханты-Мансийске боятся, что их участки затопит после поднятия воды Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители садового кооператива «Речник» из Ханты-Мансийска опасаются затопления их земельных участков во время предстоящего паводка. Раньше дачное товарищество от наводнения защищала дамба в виде земляного вала. Однако теперь она находится в аварийном состоянии, а мэрия окружной столицы не предпринимает никаких усилий для ее восстановления, сообщили URA.RU дачники.

«Когда поднимается большая вода, у нас периодически происходят затопления. Вал, который отделяет нас от протоки, частично разрушенный, и нас топит. Этот вал был сделан организацией ПМК-17 (сейчас ее уже нет), но в прошлом году вал был признан природным сооружением, так как у нас не осталось никаких подтверждающих документов. А это значит, что правовых оснований для возложения на администрацию города обязательств по восстановлению вала нет. Но в таком случае мы тут утонем», — сказала собственница участка Наталья Бажина.

В администрации Ханты-Мансийска ответили, что осведомлены о проблеме дачников, однако выполнение работ на земельных участках, в том числе проектно-изыскательные, должны осуществляться за счет самих собственников. «Природный земляной вал предоставлен в собственность СОТ „Речник“. В связи с этим выполнение работ должно осуществляться собственниками участков», — ответили в мэрии.

Эксперт регионального штаба Общероссийского народного фронта Евгений Печерица в разговоре с URA.RU отметил, что организация подключилась к этой ситуации. «Мы в любом случае будем пытаться обязать администрацию Ханты-Мансийска найти какой-то выход из ситуации», — отметил эксперт.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО озвучила масштабы весеннего паводка в регионе. В зоне возможного подтопления находятся 48 населенных пунктов в 13 муниципальных образованиях, где проживают более 6 тысяч человек.